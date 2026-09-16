В Индии спустя 15 дней нашли живой женщину, которую унесло течением реки

В Индии женщина 15 дней считалась пропавшей без вести после того, как ее унесло течением реки Ганг. В итоге ее нашли живой в 50 километрах от дома, пишет India Today.
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