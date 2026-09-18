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Польша планирует призвать до 200 тыс. резервистов на учения

Польша планирует призвать до 200 тыс. резервистов на учения

Призвать до 200 тыс. резервистов на военные учения в 2027 году планирует Министерство национальной обороны Польши, сообщает 17 сентября RMF24 со ссылкой на проект постановления правительства.

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