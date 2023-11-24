В Карелии мужчину приговорили к десяти годам тюрьмы за посты с оправданием терроризма

Мужчина в соцсетях оправдывал деятельность запрещенной организации и пропагандировал терроризм. В марте сотрудники карельского Управления ФСБ задокументировали публичные высказывания иностранного гражданина, которые нарушали закон.
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