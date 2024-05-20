Сотрудники полиции в Алтайском крае раскрыли угон трактора стоимостью порядка 2 млн рублей

В Алтайском крае в дежурную часть отдела МВД России по Первомайскому району поступило заявление от индивидуального предпринимателя об угоне трактора стоимостью около двух миллионов рублей, который стоял на территории фермерского хозяйства в посёлке Бажево.
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