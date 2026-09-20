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Новости Брянска

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Пропавшего под Дятьково рыбака нашли погибшим

Пропавшего под Дятьково рыбака нашли погибшим

Рыбак пропал 16 сентября после выезда на рыбалку из села Любышь Дятьковского района. Спустя четыре дня его тело обнаружили поисковики отряда «ЛизаАлерт».

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