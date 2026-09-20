Пропавшего под Дятьково рыбака нашли погибшим

Рыбак пропал 16 сентября после выезда на рыбалку из села Любышь Дятьковского района. Спустя четыре дня его тело обнаружили поисковики отряда «ЛизаАлерт».
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