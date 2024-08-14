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Петербургский дневник

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Минобороны: расчет гаубицы «Гиацинт-С» уничтожил артиллерийские орудия ВСУ под Авдеевкой

Корректировку огня выполняли в режиме реального времени Расчет самоходной гаубицы 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» ликвидировал артиллерийские орудия украинской армии на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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