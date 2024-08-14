Корректировку огня выполняли в режиме реального времени Расчет самоходной гаубицы 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» ликвидировал артиллерийские орудия украинской армии на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии