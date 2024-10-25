В Екатеринбурге сквер возле школы оградят забором против террористов

Сквер около школы №36 в районе Втузгородок Екатеринбурга оградят высоким глухим забором по требованию прокуратуры для обеспечения безопасности, в частности для защиты от возможных террористических угроз, пишет Уральский меридиан.
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