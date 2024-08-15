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"НЕТ ПРЕДЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПОДЛОСТИ": РУСОФОБЫ РЕШИЛИ НАЖИТЬСЯ НА РУССКОЙ КРОВИ

"НЕТ ПРЕДЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПОДЛОСТИ": РУСОФОБЫ РЕШИЛИ НАЖИТЬСЯ НА РУССКОЙ КРОВИ

"Заплатите? Унижусь снова". Кто из "звёзд" уже предал Россию дважды и вряд ли остановится на достигнутом.

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