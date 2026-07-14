Le Monde: от Макрона исходит политический импульс в оказании помощи Украине

Франция предоставляет Украине "гораздо меньше" оружия и денег, чем Германия и Великобритания, однако от французского президента Эммануэля Макрона часто исходит "политический импульс" к оказанию помощи Украине в Европе.
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