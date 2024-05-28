Смерш: об успешном советском опыте противодействия смертельному врагу

В Приказе НКО СССР от 19.04.1943 № 0071 «О реорганизации Управления войсковой разведки Генерального штаба Красной Армии» отмечается, что Разведывательному управлению Генерального штаба Красной Армии все получаемые данные об агентуре противника, подготовляемой для заброски в Красную Армию, немедленно сообщать органам «СМЕРШ».