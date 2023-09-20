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Путин бросил вызов могущественной группировке внутри России

Путин бросил вызов могущественной группировке внутри России

Многие российские граждане и даже некоторые эксперты, комментирующие текущую политическую обстановку, зачастую упускают из виду один очень важный момент, а именно то обстоятельство, что нынешняя властная система России не является на все 100% результатом деятельности действующего президента страны.

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Комментарии
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Наталия Шумакова
Похоже, что это ты сам не видишь дальше своего носа. Тебе, дружок, до Путина, как воробью до орла.
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16 час.
Сергей Дмитриев
...И всё?же, автор ограниченно органичен или органично ограничен. ИмХо.
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9 час.
вага карлито
А может Хазин выдает желаемое за действительное!? Одно несомненно СВО требует пересмотреть внутреннею политику и экономическую! Если на самом деле все так  то максимальная поддержка от народа обеспечена! А что может быть важнее!?)
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1 час.

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