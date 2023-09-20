Путин бросил вызов могущественной группировке внутри России

Похоже, что это ты сам не видишь дальше своего носа. Тебе, дружок, до Путина, как воробью до орла.

вага карлито

А может Хазин выдает желаемое за действительное!? Одно несомненно СВО требует пересмотреть внутреннею политику и экономическую! Если на самом деле все так то максимальная поддержка от народа обеспечена! А что может быть важнее!?)