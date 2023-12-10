Международный день гор и Международный день танго: какие еще праздники отметят в РФ и других странах 11 декабря 2023 года Татьяна Орлонская Мировой календарь на протяжении всего года наполнен важными профессиональными событиями и праздниками.
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