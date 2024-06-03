Военно-музыкальный фестиваль "Виват, Амур!" во второй раз стартовал в Амурской области

Военно-музыкальный фестиваль "Виват, Амур!" во второй раз стартует в Амурской области. Регион принимает шесть ведущих духовых оркестров страны, которые с 3 по 9 июня выступят в 16 муниципальных образованиях Амурской области.
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