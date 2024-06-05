Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

97 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Бабин
    И обезопасили дальнейшую продажу наркотиковВ Орловской облас...
  • Lana_Borei Иванова
    Хитренький какой! Пусть идут такие на фронт, конечно, только без выплат и присвоение званий. Так - слабо?Арестованный сове...
  • Eduard
    Кто мне обьяснит,как может загореться металлическое?Под Орлом сгорел ...

Крупнейший институт России разрабатывает для Орла программу модернизации электротранспорта

Крупнейший институт России разрабатывает для Орла программу модернизации электротранспорта

В Орле на совещании под руководством губернатора Клычкова обсудили перспективы работы МУП «ТТП». Предприятие вот уже несколько лет балансирует на грани банкротства, периодические дотации из областного бюджета покрывают лишь текущие долги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх