Крупнейший институт России разрабатывает для Орла программу модернизации электротранспорта

В Орле на совещании под руководством губернатора Клычкова обсудили перспективы работы МУП «ТТП». Предприятие вот уже несколько лет балансирует на грани банкротства, периодические дотации из областного бюджета покрывают лишь текущие долги.
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