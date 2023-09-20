".жители Степанакерта сейчас скрываются в бомбоубежищах" При проклятых Советах за такое б сослали в Гулаг какой.
В Ереване звучат антироссийские лозунги и оскорбления в адрес Путина
Комментарии
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Нина Комарова
В 1914 году, когда началась 1-ая мировая война, киргизы (всегда проживали компактно все национальности: грузины, азербайджанцы, киргизы, узбеки т.д. ) отказались от мобилизации и устроили погромы тем русским, которые обжились незаконно на ИХ землях (так они считали). При чем тут большевики? Почитайте, что пишет об этом внучка священномученика Четверухина. Киргизы резали всех подряд, не щадя детей и их матерей, все семьи, в которых они прислуживали. Резали, потому что у них не было оружия. Кстати, их забирали только на подсобные работы без выдачи огнестрельного оружия. Выбраться удалось совсем небольшому количеству русских. А республики никакой не было! Как не стыдно валить все на большевиков и на Ленина. Дело не в республиках, а национальных интересах. Киргизы не хотели воевать за царя. А много ли было в царских войсках не русских? И в то время им не доверяли. В войну 1812 года даже крестьянам-партизанам власть побоялась дать оружие, воевали вилами да топорами. Так боялась власть народа. А у вас все большевики виноваты.
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1 час.
Николай Кузнецов
Этот вопрос "наивно" переводит вину за развал СССР на большевиков, Ленина и на всех основателей Союза. Вроде - зарубили Петьку топором, так кузнец виноват, если не сковал бы этот клятый топор, так Петька жив был бы
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9 мин.
ИП
Иван Петров
А царь то совсем ничего и не знает, это всё бояре, он вообще от жизни Россиян самоустранился, он не бережет себя, всё об олигархах думает 😁👍
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12 сек.
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