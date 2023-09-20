В Ереване звучат антироссийские лозунги и оскорбления в адрес Путина

Нина Комарова

В 1914 году, когда началась 1-ая мировая война, киргизы (всегда проживали компактно все национальности: грузины, азербайджанцы, киргизы, узбеки т.д. ) отказались от мобилизации и устроили погромы тем русским, которые обжились незаконно на ИХ землях (так они считали). При чем тут большевики? Почитайте, что пишет об этом внучка священномученика Четверухина. Киргизы резали всех подряд, не щадя детей и их матерей, все семьи, в которых они прислуживали. Резали, потому что у них не было оружия. Кстати, их забирали только на подсобные работы без выдачи огнестрельного оружия. Выбраться удалось совсем небольшому количеству русских. А республики никакой не было! Как не стыдно валить все на большевиков и на Ленина. Дело не в республиках, а национальных интересах. Киргизы не хотели воевать за царя. А много ли было в царских войсках не русских? И в то время им не доверяли. В войну 1812 года даже крестьянам-партизанам власть побоялась дать оружие, воевали вилами да топорами. Так боялась власть народа. А у вас все большевики виноваты.