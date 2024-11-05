#народныеприметы Сегодняшний день — предвестник будущей зимы. Есть даже одна примета, которая четко обозначает начало настоящей зимушки.
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#народныеприметы Сегодняшний день — предвестник будущей зимы. Есть даже одна примета, которая четко обозначает начало настоящей зимушки.