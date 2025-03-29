Водолацкий: Киев может использовать сделку по Чёрному морю для получения оружия

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что киевский режим может использовать возобновление сделки по Чёрному морю для получения западного оружия под видом зерна.
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