Захарова посмеялась над Зеленским, отказавшимся ехать на инаугурацию Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над словами украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что не поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа из-за домашних дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии