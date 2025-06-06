Психолог назвала «главный секрет» семейного счастья

У родителей и детей помимо собственных увлечений должен быть совместный досуг. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала доктор психологии, ведущий российский эксперт в области развития эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.
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