Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Помолились? А теперь служить! Мигрантов с гражданством РФ начали массово забирать в армию

Помолились? А теперь служить! Мигрантов с гражданством РФ начали массово забирать в армию

          На днях в Москве силовики устроили облаву на мигрантов. Действовали правоохранители жёстко и особо не рассусоливали - всех у кого имелось российское гражданство, тут же задерживались и доставлялись в Люберцы, где располагается тренировочный центр.

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Комментарии
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саша вербицкая
На проспекте Мира , ещё больше поймают улов !!!
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1 д.
Махамбет Толеугазин
... мигрант получивший паспорт гражданина РФ, уже не мигрант, априори он уже гражданин РФ ...  так что не чего с ними церемониться ...  всех на передок в окопы и в штурмовые группы ... не хай защищают свою новую Родину...  а этот клоун будет петь после демобилизации, ибо дембель неизбежен как крах американского империализма ...
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1 д.
В С
У пацанов из кишлаков всегда есть вариант отказаться от нашего гражданства и валить к себе домой, чего  ныть то ?
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9 час.

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