Помолились? А теперь служить! Мигрантов с гражданством РФ начали массово забирать в армию

Махамбет Толеугазин

... мигрант получивший паспорт гражданина РФ, уже не мигрант, априори он уже гражданин РФ ... так что не чего с ними церемониться ... всех на передок в окопы и в штурмовые группы ... не хай защищают свою новую Родину... а этот клоун будет петь после демобилизации, ибо дембель неизбежен как крах американского империализма ...