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В Калуге 3 человека пострадали в ДТП на путепроводе

В Калуге 3 человека пострадали в ДТП на путепроводе

24 декабря в Калуге произошла авария с тремя пострадавшими, сообщили в полиции. В воскресенье в 14 часов 50 минут на перекрестке в районе путепровода по улице Московской столкнулись два легковых автомобиля.

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