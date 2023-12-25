В Калуге 3 человека пострадали в ДТП на путепроводе

24 декабря в Калуге произошла авария с тремя пострадавшими, сообщили в полиции. В воскресенье в 14 часов 50 минут на перекрестке в районе путепровода по улице Московской столкнулись два легковых автомобиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии