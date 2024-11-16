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«Я даже не знаю их имен»

«Я даже не знаю их имен»

Сын композитора Таривердиева офицер спецназа ГРУ Карен Таривердиев    «Я был ранен в ногу. Снайпер стрелял точно, но хотел, чтобы меня взяли в плен.

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Комментарии
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ГП
Галина Потапчик
Читаешь и понимаешь что это могут только русские душой! Дай бог им удачи и Божьего богословления !!!!!
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22 час.
Светлана Нестеровп
Слава воинам,русским🙏❤️
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21 час.
Вадим Кузнецов
Вот этим героям - действительно слава! Поому что герои, настоящие.
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7 час.

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