Отведать кубка: что ждет наших легионеров в заключительном туре Лиги чемпионов и Лиги Европы

На этой неделе завершится общий этап в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В Лиге конференций уже известна одна половина участников 1/8 финала — другая половина определится по результатам двухматчевых противостояний в раунде плей-офф.
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