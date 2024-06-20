ОАК развивает сотрудничество с белорусскими предприятиями по программе Ту-214

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Компания «Туполев» Объединенной авиастроительной корпорации намерена развивать кооперационные связи по программе Ту-214 с белорусскими партнерами, в частности с Минским заводом гражданской авиации.
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