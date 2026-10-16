С 1 марта 2027 года сотрудники Госавтоинспекции получат возможность аннулировать водительские права, что станет возможным благодаря обмену данными о медицинских противопоказаниях к вождению в режиме реального времени с медицинскими учреждениями.
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