Приметы 31 января 2025: Что нельзя делать в Афанасьев день, чтобы в семью не пришла беда

31 января христиане вспоминают преподобного Афанасия Ломоноса. Как себя нужно вести в этот день, чтобы беды обошли стороной, рассказываем в материале "Царьграда"На Руси 31 января, как правило, стояли морозы.
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