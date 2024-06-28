Ученые раскрыли тайну вымирания динозавров и аммонитов

Моллюски могли бы существовать и в наше время, если бы не катастрофическое событие.Британские палеонтологи из Бристольского университета раскрыли тайну вымирания аммонитов — древних морских моллюсков, достигавших в длину двух метров и обладавших уникальными спиральными раковинами.