Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 457 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Значит,война! Иначе эти твари не дадут спокойно жить...😡😡😡Раньше американск...
  • Людмила
    Где наши дроны по Киеву, они там гуляют и верят что мы с мирняком не воюем, а они воюют и опять погибли дети...Дрон атаковал Кур...
  • Сергей Васильевич
    Очень жаль, что в партийных списках на голосование не указывают материальный и финансовый статус кандидата. А надо бы..."Оскорбление наро...

Ученые раскрыли тайну вымирания динозавров и аммонитов

Ученые раскрыли тайну вымирания динозавров и аммонитов

Моллюски могли бы существовать и в наше время, если бы не катастрофическое событие.Британские палеонтологи из Бристольского университета раскрыли тайну вымирания аммонитов — древних морских моллюсков, достигавших в длину двух метров и обладавших уникальными спиральными раковинами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх