NYP: Украина готова отказаться от 20% территорий

REUTERS/Anatolii Stepanov Украина готова отказаться от 20% своей территории, если речь о признании де-факто, сообщает газета The New York Post со ссылкой на неназванного чиновника американской администрации.
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