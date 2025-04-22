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NYP: Украина готова отказаться от 20% территорий

NYP: Украина готова отказаться от 20% территорий

REUTERS/Anatolii Stepanov Украина готова отказаться от 20% своей территории, если речь о признании де-факто, сообщает газета The New York Post со ссылкой на неназванного чиновника американской администрации.

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