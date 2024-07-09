Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Мордовия Елена Юрченкова и прокурор Республики Мордовия Сергей Лапин провели прием предпринимателей

2 июля, во Всероссийский день приема предпринимателей в Автономном учреждении «Технопарк-Мордовия» бизнес-омбудсмен Елена Юрченкова совместно с прокурором Республики Мордовия Сергеем Лапиным, первым заместителем министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Евгением Кондратьевым и генеральным директором АУ «Технопарк-Мордовия» Артемом Новихиным провели прием предпринимателей.