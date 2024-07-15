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«Наш союзник армия и флот»: Почему Россия провалила политику мягкой силы

«Наш союзник армия и флот»: Почему Россия провалила политику мягкой силы

Авторы издания «Заговор Элит» рассказали почему провалилась «мягкая сила» и Россия не смогла оказать свое идеологическое влияние на большинство стран СНГ.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Все верно... Это и была политика: &quot;МЫ НИ ВО ЧТО НЕ ВМЕШИВАЕМСЯ&quot;... и &quot;У НАС НЕТ ИДЕОЛОГИИ&quot;...   бесхвостость и безгривность!!
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1 час.
W
Walery
Более достоверным доводом полагаю режим либеоасосунов так испоганил ложью Советский период в 90-е годы... что сами идиоты типа Байдена и ланской в это поверили... Пока мы с идиотами не покончим Правда не восторжествует.
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1 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Ну так идеология запрещена по Конституции! Дураки либерасты однако!
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11 мин.

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