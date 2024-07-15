«Наш союзник армия и флот»: Почему Россия провалила политику мягкой силы

лл лина любимцева Все верно... Это и была политика: "МЫ НИ ВО ЧТО НЕ ВМЕШИВАЕМСЯ"... и "У НАС НЕТ ИДЕОЛОГИИ"... бесхвостость и безгривность!!

W Walery Более достоверным доводом полагаю режим либеоасосунов так испоганил ложью Советский период в 90-е годы... что сами идиоты типа Байдена и ланской в это поверили... Пока мы с идиотами не покончим Правда не восторжествует.