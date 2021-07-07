В Иркутске общественники и полицейские организовали для подростков увлекательный квест

На днях инспекторы по делам несовершеннолетних и специалисты регионального Центра профилактики наркомании, в рамках акции «Каникулы с общественным советом» пригласили подростков из Иркутска пройти испытания в квест-комнате «Демоны молодости».
На днях инспекторы по делам несовершеннолетних и специалисты регионального Центра профилактики наркомании, в рамках акции «Каникулы с общественным советом» пригласили подростков из Иркутска пройти испытания в квест-комнате «Демоны молодости».
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