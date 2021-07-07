Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Вот идиоты! Если я продолжу рассказывать и показывать своим внукам и их друзьям красоты нашей Волги, то это дело объ...Солдаткина: Необх...
  • Konstantin Петров
    А кроме Полицаев других примеров нету? Расскажите нам про верность олигархов и миллиардеров, банкиров и чиновников. М...В преддверии Дня ...
  • Сергей Дмитриев
    "Пиво только членам профсоюза" ,- комментарии только участникам "Эх, поставь меня часок на место Рыкова, // я б к вес...Активисты Народно...

В Иркутске общественники и полицейские организовали для подростков увлекательный квест

На днях инспекторы по делам несовершеннолетних и специалисты регионального Центра профилактики наркомании, в рамках акции «Каникулы с общественным советом» пригласили подростков из Иркутска пройти испытания в квест-комнате «Демоны молодости».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх