Баллистика и реактивные БПЛА атаковали Киев, Одессу, Кривой Рог, Полтаву, Кременчуг и Запорожье. У Киева появились перехватчики для Patriot.
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Баллистика и реактивные БПЛА атаковали Киев, Одессу, Кривой Рог, Полтаву, Кременчуг и Запорожье. У Киева появились перехватчики для Patriot.
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