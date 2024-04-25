Бизнес-омбудсмен Ирина Абрамова представила депутатам доклад о соблюдении прав предпринимателей в Башкортостане в 2023 году

23 апреля Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан Ирина Абрамова представила депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан отчетный доклад о соблюдении прав и законных интересов предпринимателей в Республике Башкортостан в 2023 году.
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