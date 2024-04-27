Американская вакцина от рака проходит третью стадию испытаний — онкологию удастся победить?

Компания Moderna приступила к третьей фазе клинических испытаний мРНК вакцины от рака. В предыдущих исследованиях эта вакцина уже показала высокую эффективность при совместном применении с другим препаратом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии