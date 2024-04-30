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Добрый Мир

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Франция - и первые станут последними...

Франция - и первые станут последними...

Пока президент Франции Эмманюэль Макрон давил слезу в Катаре и наслаждался на весь мир, ролью утешителя, заключая в отеческие объятия французских футболистов, французский энергетический гигант EDF сообщил об остановке в наступающем новом году очередных энергоблоков на своих АЭС.

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