Франция - и первые станут последними...

Пока президент Франции Эмманюэль Макрон давил слезу в Катаре и наслаждался на весь мир, ролью утешителя, заключая в отеческие объятия французских футболистов, французский энергетический гигант EDF сообщил об остановке в наступающем новом году очередных энергоблоков на своих АЭС.
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