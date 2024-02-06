Выпущен первый ноутбук с Core i9-14900HX и Geforce RTX 4090 —Predator Tomahawk Predator Tomahawk 18/16 стал по...

Выпущен первый ноутбук с Core i9-14900HX и Geforce RTX 4090 —Predator TomahawkPredator Tomahawk 18/16 стал поступил в продажу в Китае: процессор Intel Core 14-го поколения i9HX и графический процессор NVIDIA Geforce RTX 4090.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)