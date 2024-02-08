Акции Китая 6 февраля зафиксировали самый большой рост за 14 месяцев

Акции Китая во вторник 6 февраля, как сообщается, зафиксировали самый большой рост за 14 месяцев, компенсируя некоторые потери после шестидневного падения и стремительного роста января, при этом базовый индекс Shanghai Composite вырос на 3,23 процента и закрылся на отметке 2789,49 пункта, а индекс Shenzhen Component и индекс ChiNext выросли более чем на 6 процентов.
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