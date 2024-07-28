Героическая история Нур Инаят Хан — индийской принцессы и британской разведчицы

В 2012 году на площади Гордон Сквер в Лондоне появился скромный памятник-бюст. В британской столице ежегодно появляется немало мемориалов, но этот привлек особое внимание, ведь его открывала старшая дочь королевы Елизаветы II, принцесса Анна.
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