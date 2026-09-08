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Царьград

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Владимир Ефимов: Более 230 домов расселено в Восточном округе Москвы

Владимир Ефимов: Более 230 домов расселено в Восточном округе Москвы

В Восточном округе Москвы по программе реновации уже расселено 230 старых зданий. Владимир Ефимов и Екатерина Соловьева заявили, что переселением охвачено свыше 209 тысяч человек.

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