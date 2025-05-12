Можно ли сжигать мусор на своем дачном участке?

Павел Львов/РИА НовостиКак сжечь мусор на своем дачном участке и не получить штраф? Главное — соблюдать нормы пожарной безопасности: подготовьте яму глубиной не меньше 30 см и диаметром не более 1 м или бочку из металла или другого негорючего материала объемом до 1 куб.