"Вы тупые и нахальные": Пугачёва сожгла последние мосты и пообещала никогда не возвращаться в Россию

АР

Анна Романовп

Лишить гражданства эту тв*рь, ее прелестника, ее отпрысков, конфисковать так называемый замок, лишить всех доходов, отчислений в России. Она хоть успела научиться читать и писать при получении образования между пьянками, банями и выступлениями? Кстати, постарайтесь вспомнить роль Христи в ее дипломном спектакле-это роль глухонемой в "Барышне-крестьянке"?