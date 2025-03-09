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Царьград

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"Вы тупые и нахальные": Пугачёва сожгла последние мосты и пообещала никогда не возвращаться в Россию

"Вы тупые и нахальные": Пугачёва сожгла последние мосты и пообещала никогда не возвращаться в Россию

Пугачёва сожгла последние мосты и пообещала никогда не возвращаться в Россию. "Вы тупые и нахальные", - хрипящим голосом чуть ли не прокричала опальная "примадонна".

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Комментарии
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ВК
Валерий Круганов
Сбываются мечты миллионов граждан в России
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21 час.
АР
Анна Романовп
Лишить гражданства эту тв*рь, ее прелестника, ее отпрысков, конфисковать так называемый замок, лишить всех доходов, отчислений в России. Она хоть успела научиться читать и писать при получении образования между пьянками, банями и выступлениями? Кстати, постарайтесь вспомнить роль Христи в ее дипломном спектакле-это роль глухонемой в &quot;Барышне-крестьянке&quot;?
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21 час.
Михаил Гринжук
Не хер этой деревенской хабалке и ее пидору тут делать
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20 час.
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