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Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ 85 раз обстреляли территорию ДНР за истекшие сутки

Украинские войска 85 раз за сутки обстреливали территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

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