Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Slavik
    Жалко я в этой школе учусьВласти Барнаула о...
  • Slavik
    Его сегодня уволили.     Дата: 26.12.24Власти Барнаула о...
  • nyha
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Эксперт рассказал...

С какого возраста ребенку можно звать Деда Мороза и как не напугать малыша?

С какого возраста ребенку можно звать Деда Мороза и как не напугать малыша?

После Нового года у некоторых детей появляется сантафобия Как понять, что маленькому ребенку уже можно пригласить в гости Дедушку Мороза для поздравления и какие правила необходимо соблюсти? На эти вопросы ответила amic.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх