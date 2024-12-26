С какого возраста ребенку можно звать Деда Мороза и как не напугать малыша?

После Нового года у некоторых детей появляется сантафобия Как понять, что маленькому ребенку уже можно пригласить в гости Дедушку Мороза для поздравления и какие правила необходимо соблюсти? На эти вопросы ответила amic.
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