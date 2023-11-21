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ABC: из-за сокращения поставок боеприпасов США у Украины большие проблемы

ABC: из-за сокращения поставок боеприпасов США у Украины большие проблемы

Украина столкнулась с большими проблемами из-за сокращения поставок оружия. ВСУ могут потерять позиции «очень дорогой ценой», сообщил американский канал ABC, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.

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