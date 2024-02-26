Завтрак аристократа: 3 рецепта приготовления яиц «Орсини»

Яйца «Орсини» — совершенно невероятный способ приготовления яиц, нежнейшее, тающее во рту блюдо, внешне напоминающее яркое солнце, утопающее в пышном облаке История происхождения История происхождения блюда связана со знаменитым Клодом Моне.
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