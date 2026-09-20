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Российские БПЛА начали выжигать путь к украинскому «поясу крепостей» в ДНР

Российские БПЛА начали выжигать путь к украинскому «поясу крепостей» в ДНР

Путь к так называемому украинскому «поясу крепостей» начали выжигать для пехоты российские БПЛА. Об этом рассказал военкор Александр Коц 20 сентября в Телеграм-канале «Комсомольской правды».

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