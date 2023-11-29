Разрешение на строительство получил православный приход храма преподобного Гавриила Самтаврийского Барнаульской епархии В Барнауле построят православный храм в грузинском стиле по улице Советской Армии на углу с Телефонной.
Церковь в грузинском стиле построят в Барнауле
Комментарии
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Evgenija Palette
Значит, и туда КАВКАЗ НАБЕЖАЛ... Вот, они последствия Ленинского предательского для России - СОЮЗА... Всё - МОЕ... И мое - моё... И твое - моё... (И, ведь, не хотели люди... Боролись, как могли...)...
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