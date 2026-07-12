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Беллингем избежал желтой в матче с Норвегией благодаря советам мамы: «Всю неделю она повторяла: следи за словами, контролируй эмоции. Арбитр отработал отлично»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем рассказал, что избежать желтой карточки в победном матче с Норвегией (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира ему помогли советы матери.

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