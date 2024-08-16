Концерт Юлии Пересильд и посвящение Сергею Соловьеву: фестиваль «Короче» объявил программу мероприятий

XII российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче», который откроется в Калининграде уже на следующей неделе, представил внеконкурсную программу, программу летнего кинотеатра и спецсобытия.
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