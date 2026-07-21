В Самарской области 244 выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провёл оперативное совещание, в ходе которого были рассмотрены итоги единого государственного экзамена и вопросы развития системы среднего профессионального образования.
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